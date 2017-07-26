Campus de Aquidauana terá especialização em História da América

O curso de Pós-Graduação Lato Sensu em História, área de concentração em História da América, do Campus de Aquidauana (CPAQ) conta com 35 vagas para ingresso no segundo semestre deste ano. As inscrições são gratuitas e ficarão abertas pelo Portal da Pós-Graduação da UFMS, até as 17h do dia 1º de agosto de 2017, selecionando a opção “Especialização em História”.

O curso visa a promover a formação continuada de graduados em história e professores de educação básica, com o objetivo de fomentar a realização de estudos na área de história, notadamente de pesquisas com recortes documentais, temáticos, historiográficos e/ou teóricos em História da América ou com aproximações/distanciamentos entre a história brasileira e a americana, num exercício da história comparada.

A Pós-Graduação foi concebida a partir de uma perspectiva interdisciplinar, valorizando o diálogo com outras áreas, e contará com 24 disciplinas e uma apresentação de monografia. As atividades de ensino ocorrerão no Câmpus de Aquidauana, aos sábados, nos turnos matutino e vespertino, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Para efetivar a inscrição, os interessados deverão entregar os documentos pessoalmente ou por procuração, em envelope fechado endereçado à Secretaria de Apoio Pedagógico do Câmpus de Aquidauana (SAP), de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 11h e das 13h às 17h, até o dia 01/08/2017, ou enviados por Sedex, desde que cheguem até a data estipulada, para SAP – Campus de Aquidauana/ UFMS, localizada na Rua Oscar Trindade de Barros, 740, Bairro da Serraria – Unidade II, CEP 79200-000. Aquidauana – MS.

Mais informações podem ser obtidas por meio do e-mail: hist.cpaq@ufms.br ou pelo telefone (67)3241-0402. O edital completo pode ser acessado em: https://propp.ufms.br/category/editais/editais-especializacao/