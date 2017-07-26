Em greve, professores votam proposta salarial hoje

Representantes do Simted em Aquidauana participam de assembleia geral hoje (26), às 14h, na sede da Fetems em Campo Grande. O objetivo é deliberar se a categoria aceita ou não a proposta de reajuste salarial apresentada pelo governo do Estado para a categoria. De acordo com o presidente do sindicato no município, Florênio Escobar, conforme o resultado da assembleia na Capital, a greve segue em todo o Estado a partir desta quinta-feira (27), por tempo indeterminado. Nesta quarta-feira, os alunos das escolas do Estado em Aquidauana ficam sem aula.

“A decisão final sobre a proposta do governo é da categoria, que estará reunida na plenária da assembleia geral. Os delegados, representando cada município, é que votarão se aceitam ou não a proposta do governo do Estado em relação ao reajuste salarial”, ressalta o presidente da Fetems, professor Jaime Teixeira.



Segundo a Fetems, reunião na Capital contará com a presença dos delegados de cada município, representantes dos 74 Sinted (Sindicatos Municipais dos Trabalhadores em Educação), vice-presidentes das 14 regionais e delegados de base da CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação).

A categoria cobra o cumprimento da Lei Federal 11.738/2008, que determina o reajuste de 7,64% nos salários, e da lei complementar estadual nº 200 de 13 de julho de 2015. Essa última legislação integraliza o piso por 20 horas até o ano de 2021.

Já foi definido com o governo do Estado:

- O governo garante o pagamento do reajuste de 7,64% em 2017;

- Mantém a convocação da mesma forma que no primeiro semestre;

- Não haverá alteração no Estatuto da categoria.

Foi estabelecido ainda a criação de uma Comissão para debater aspectos ligados aos funcionários administrativos em educação.