Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 02:37

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

Professores da rede estadual encerram a greve

Aulas serão retomadas amanhã (27) depois que a categoria decidiu acatar em assembleia na Capital a proposta apresentada pelo governo

Flavio Brito

Publicado em 26/07/2017 às 16:31

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Os trabalhadores e trabalhadoras da educação aceitaram a proposta de reajuste salarial do governo do Estado. O governo garante o pagamento do reajuste de 7,64% em 2017; mantém a convocação da mesma forma que no primeiro semestre; e não haverá alteração no Estatuto da categoria.   

A decisão de aceitar a proposta foi tomada em assembleia geral realizada em Campo Grande na tarde desta quarta-feira (26). De acordo com o presidente do Simted Aquidauana, professor Florêncio Escobar, as aulas serão retomadas amanhã (27). 

A categoria cobrava o cumprimento da Lei Federal 11.738/2008, que determina o reajuste de 7,64% nos salários, e da lei complementar estadual nº 200 de 13 de julho de 2015, que  integraliza o piso por 20 horas até o ano de 2021.

A assembleia na Capital contou com a presença de 400 membros da categoria, delegados de cada município, representantes dos 74 Sinted (Sindicatos Municipais dos Trabalhadores em Educação), vice-presidentes das 14 regionais e delegados de base da CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação).

 

Proposta do Governo: 

- Garante o índice de equivalência de 78,16% para integralizar o piso por 20horas, no mês de dezembro de 2017, aplicando o percentual de 7,64% na tabela de dezembro de 2016, dividido em duas parcelas, sendo a primeira de 2,94% em setembro, e 4,7% no mês de dezembro;   

- Integralizar no mês de outubro de 2018 o índice do piso nacional a ser anunciado em 2018, garantindo em outubro de 2018 o índice de equivalência de 78,16%. O reajuste terá como base a tabela de dezembro de 2017, no entanto, havendo concessão de revisão geral aos demais servidores públicos o índice será aplicado, no mesmo período também aos professores, sendo este valor deduzido do índice do Piso Nacional quando da integralização em outubro de 2018;

- Garante o índice de equivalência de 82,53% no mês de dezembro de 2018;

- Definir o mês de maio como data base;

- Mantém a convocação da mesma forma que no primeiro semestre; 

- Não haverá alteração no Estatuto dos profissionais em Educação. 

O governo irá encaminhar um Projeto de Lei para à Assembleia Legislativa com a íntegra do acordo para que haja a repactuação da Lei Complementar nº 200.    

 

*Matéria editada às 17h23 para acréscimo de informações 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo