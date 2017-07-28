UFMS
Participantes pagarão apenas pelos materiais a serem utilizados nos cursos; não há taxa de matrícula, nem mensalidades
Projeto Inglês Além-Fronteiras abre inscrições para aulas em Aquidauana
Os participantes pagarão apenas pelos materiais a serem utilizados nos cursos
A Coordenação do Projeto “Inglês Além-Fronteiras” divulgou a abertura de inscrições para as turmas que se iniciarão no segundo semestre de 2017.
Com as inscrições abertas, nesta segunda-feira (24), o Projeto oferecerá o ensino de língua inglesa para diversas turmas, em aulas desenvolvidas nas dependências da UFMS – Câmpus de Aquidauana (CPAQ).
Não há taxa de matrícula, nem mensalidades. Os participantes pagarão apenas pelos materiais a serem utilizados nos cursos de inglês.
Para ter acesso a mais informações, vá pessoalmente à Unidade I da UFMS, em Aquidauana, ou entre em contato pelos telefones 3241-0359 / 98465-4323. O prazo para inscrições está previsto para se encerrar na primeira quinzena de agosto.
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