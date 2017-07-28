Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 02:37

Buscar

Últimas notícias
X

UFMS

Projeto Inglês Além-Fronteiras abre inscrições para aulas em Aquidauana

Participantes pagarão apenas pelos materiais a serem utilizados nos cursos; não há taxa de matrícula, nem mensalidades

Flavio Brito

Publicado em 28/07/2017 às 08:46

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Projeto Inglês Além-Fronteiras abre inscrições para aulas em Aquidauana

Os participantes pagarão apenas pelos materiais a serem utilizados nos cursos

A Coordenação do Projeto “Inglês Além-Fronteiras” divulgou a abertura de inscrições para as turmas que se iniciarão no segundo semestre de 2017.
Com as inscrições abertas, nesta segunda-feira (24), o Projeto oferecerá o ensino de língua inglesa para diversas turmas, em aulas desenvolvidas nas dependências da UFMS – Câmpus de Aquidauana (CPAQ).

Não há taxa de matrícula, nem mensalidades. Os participantes pagarão apenas pelos materiais a serem utilizados nos cursos de inglês.

Para ter acesso a mais informações, vá pessoalmente à Unidade I da UFMS, em Aquidauana, ou entre em contato pelos telefones 3241-0359 / 98465-4323. O prazo para inscrições está previsto para se encerrar na primeira quinzena de agosto. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo