Projeto Inglês Além-Fronteiras abre inscrições para aulas em Aquidauana

Os participantes pagarão apenas pelos materiais a serem utilizados nos cursos

A Coordenação do Projeto “Inglês Além-Fronteiras” divulgou a abertura de inscrições para as turmas que se iniciarão no segundo semestre de 2017.

Com as inscrições abertas, nesta segunda-feira (24), o Projeto oferecerá o ensino de língua inglesa para diversas turmas, em aulas desenvolvidas nas dependências da UFMS – Câmpus de Aquidauana (CPAQ).

Não há taxa de matrícula, nem mensalidades. Os participantes pagarão apenas pelos materiais a serem utilizados nos cursos de inglês.

Para ter acesso a mais informações, vá pessoalmente à Unidade I da UFMS, em Aquidauana, ou entre em contato pelos telefones 3241-0359 / 98465-4323. O prazo para inscrições está previsto para se encerrar na primeira quinzena de agosto.