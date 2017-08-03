Processo seletivo para auxílios de assistência estudantil da UFMS abre inscrições

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes) divulgou nesta terça-feira (2) o Edital de Seleção de Discentes dos Cursos de Graduação para Auxílios de Assistência Estudantil para 2017. As novidades são a mudança da nomenclatura “bolsa” para “auxílio” no caso da permanência e a inclusão dos novos auxílios: moradia e creche. Ao todo são 1208 oportunidades de auxílio distribuídas por todos os campus da UFMS, sendo 251 para alimentação, 257 para permanência, 600 para moradia e 100 para creche. Em Aquidauana, 159 alunos serão beneficiados por meio do edital.

As inscrições seguem até o dia 15 de agosto e serão realizadas por meio do preenchimento on-line do Formulário Socioeconômico disponível no site da Proaes no link: sistemas.ufms.br/inscricao

A etapa do preenchimento on-line é classificatória e todas as informações apresentadas deverão ser comprovadas durante a etapa das entrevistas por meio de documentos. A não veracidade das informações apresentadas durante o preenchimento do formulário on-line acarretará na desclassificação do discente.