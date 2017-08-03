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Educação

Uems é aceita no IsF e vai oferecer cursos de Inglês gratuitos

Flavio Brito

Publicado em 03/08/2017 às 16:42

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Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) conseguiu o credenciamento junto ao Ministério da Educação (MEC) para a criação de um Núcleo de Línguas (Nucli-IsF) pelo programa Idioma Sem Fronteiras. Anteriormente, essa abertura era somente para Instituições de Ensino Federais e as Estaduais possuíam apenas a função de aplicação do teste Toefl.

“Agora a Uems, que antes era apenas um centro aplicativo do teste de proficiência em Língua Inglesa, passa a ter um Nucli e abrir cursos de Inglês gratuitos para toda comunidade acadêmica, professores e funcionários”, explica o assessor de Relações Internacionais e Mobilidade da Uems, professor doutor Ruberval Franco Maciel.

A Uems terá direito, através de edital da Capes, a duas bolsas para professores de Língua Inglesa, que deverão concorrer alunos de Letras, com fluência na língua para ministrar os cursos. Essas duas bolsas são proporcionais a quantidade de alunos interessados no curso de inglês, que fizeram o teste de proficiência no Portal do Idiomas Sem Fronteira. “Aumentando o número de alunos cadastrados no Portal, que realizem o teste de proficiência, poderemos receber mais bolsas e abrir mais turmas.”, comenta.

Nos próximos meses, a Uems fará a seleção dos professores que atuarão nos cursos, através de edital específico. Os cursos de Inglês para a comunidade acadêmica deverão estar disponíveis em outubro.

Inscreva-se no Myenglishonline

Para participar do Myenglishonline, o aluno deve se cadastrar no Portal, responder todas as perguntas do teste socioeconômico e realizar a prova de proficiência. Essa prova indicara o nível de fluência em que o aluno se encontra. Nos níveis 1 e 2, o curso é totalmente online, pelo próprio portal do MEC. Já nos níveis 3 em diante, o aluno poderá escolher entre online e presencial. “Com essa nova modalidade do programa Idioma Sem Fronteiras, as Universidades ganharam com formação dos profissionais que vão ministrar esses cursos e no desenvolvimento linguístico dos seus alunos. O nível de proficiência dos acadêmicos e dos professores influencia nos processos de mobilidade acadêmica e internacionalização da Universidade”, enfatiza Ruberval.

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