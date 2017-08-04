Inscrições para o Encceja começam na próxima segunda-feira

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2017 começam às 10h desta segunda-feira (7), no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os candidatos têm até o próximo dia 18 de agosto para se inscreverem.

O Exame é direcionado a jovens e adultos residentes no Brasil ou no exterior que não concluíram os estudos em idade apropriada. Os participantes que buscam certificação do ensino fundamental precisam ter, no mínimo, 15 anos completos na data de realização do exame. Aqueles que pleiteiam certificação do ensino médio devem ter, no mínimo, 18 anos completos.

O Encceja 2017 ocorrerá em 22 de outubro, e não mais em 8 de outubro, como anunciado anteriormente. Nesta edição, o participante não poderá levar o caderno de questões ao término da prova.

Mudanças

Outras mudanças no edital do exame dizem respeito à certificação. Neste ano, as secretarias estaduais de educação utilizarão os resultados individuais do exame para a certificação de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio.

Já os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia vão usar os resultados individuais da avaliação somente para a certificação do ensino médio.