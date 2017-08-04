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MPF/MS visita pantaneiros da Barra do São Lourenço para debater nova sede da escola tradicional

Apesar de haver uma situação de risco na atual sede, não há consenso entre os moradores sobre a localização da nova escola

Renan Nucci

Publicado em 04/08/2017 às 16:05

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O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul (MPF/MS) realiza, nos dias 8 e 9 de agosto, consulta à comunidade tradicional da Barra do São Lourenço, no Pantanal de MS, para debater a possível mudança da sede da escola tradicional. O encontro reunirá representantes de diversos órgãos públicos e da sociedade civil para esclarecimento da comunidade e deliberação conjunta.

A Escola Municipal Rural Polo Porto Esperança está localizada no seio da Barra do São Lourenço, nas margens do Rio Paraguai, a 240 km de Corumbá (MS). Instalada há anos no local, a unidade escolar fica em uma curva do rio e tem sofrido vários episódios de desmoronamento do barranco, o que aproximou o curso d'água da construção, colocando em risco a segurança de alunos e professores.

Apesar de haver uma situação de risco na atual sede, não há consenso entre os moradores sobre a localização da nova escola. A divergência tem origem histórica e se baseia no fato de a comunidade estar circundada por unidades de conservação. Com isso, os ribeirinhos enfrentam dificuldades na ocupação do território tradicional e no uso de recursos naturais.

Com a visita da próxima semana, o MPF pretende discutir com os ribeirinhos os impactos de uma eventual mudança de sede no dia a dia da comunidade e decidir, com os moradores, qual medida deve ser tomada. Além dos debates sobre a escola, os pantaneiros ainda poderão esclarecer dúvidas sobre seus direitos territoriais e a exploração do local.

Na reunião, está confirmada a participação de representantes do MPF, Secretaria Municipal de Educação, Fundação de Meio Ambiente do Pantanal e Secretaria do Patrimônio da União. 

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