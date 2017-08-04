MPF/MS visita pantaneiros da Barra do São Lourenço para debater nova sede da escola tradicional

O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul (MPF/MS) realiza, nos dias 8 e 9 de agosto, consulta à comunidade tradicional da Barra do São Lourenço, no Pantanal de MS, para debater a possível mudança da sede da escola tradicional. O encontro reunirá representantes de diversos órgãos públicos e da sociedade civil para esclarecimento da comunidade e deliberação conjunta.

A Escola Municipal Rural Polo Porto Esperança está localizada no seio da Barra do São Lourenço, nas margens do Rio Paraguai, a 240 km de Corumbá (MS). Instalada há anos no local, a unidade escolar fica em uma curva do rio e tem sofrido vários episódios de desmoronamento do barranco, o que aproximou o curso d'água da construção, colocando em risco a segurança de alunos e professores.

Apesar de haver uma situação de risco na atual sede, não há consenso entre os moradores sobre a localização da nova escola. A divergência tem origem histórica e se baseia no fato de a comunidade estar circundada por unidades de conservação. Com isso, os ribeirinhos enfrentam dificuldades na ocupação do território tradicional e no uso de recursos naturais.

Com a visita da próxima semana, o MPF pretende discutir com os ribeirinhos os impactos de uma eventual mudança de sede no dia a dia da comunidade e decidir, com os moradores, qual medida deve ser tomada. Além dos debates sobre a escola, os pantaneiros ainda poderão esclarecer dúvidas sobre seus direitos territoriais e a exploração do local.

Na reunião, está confirmada a participação de representantes do MPF, Secretaria Municipal de Educação, Fundação de Meio Ambiente do Pantanal e Secretaria do Patrimônio da União.