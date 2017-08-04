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Regimento Geral do IFMS é publicado e está disponível para consulta

Flavio Brito

Publicado em 04/08/2017 às 15:32

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O Regimento Geral do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), documento que estabelece as competências dos setores, atribuições dos dirigentes, além da composição e funcionamento de órgãos e unidades administrativas da instituição, está disponível para consulta.

“Este é mais um marco histórico na construção de documentos institucionais do IFMS. O Regimento Geral irá contribuir no entendimento da estrutura organizacional, além de encaminhar o próximo passo, que é a elaboração do Regimento Interno de Campus, documento único que irá trazer a estrutura dos campi da instituição”, explicou o reitor Luiz Simão Staszczak.

No ano passado, estudantes e servidores puderam fazer contribuições à minuta do Regimento, sugerindo alterações, acréscimos e supressões ao texto. As sugestões foram analisadas pela comissão responsável pelo processo de consulta interna. O documento foi, então, apresentado ao Conselho Superior (Cosup), em reunião realizada em março.

Após serem feitas alterações solicitadas por membros do colegiado, o documento foi aprovado pela Resolução 061/2017 do Cosup e divulgado no Boletim de Serviço nº 028/2017, publicado na última segunda-feira, 31.

Regimento Geral

Dispõe sobre a estrutura organizacional do IFMS, com o objetivo de complementar as disposições do Estatuto do IFMS.

Os títulos do documento tratam sobre os órgãos colegiados; reitoria; pró-reitorias; diretorias sistêmicas; Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância; campi; comissões e comitês permanentes; atos do IFMS; atividades da instituição; comunidade do Instituto; diplomas, certificados e títulos; patrimônio e recursos financeiros.

São disponibilizadas informações sobre a composição dos setores e competências, estruturação dos cursos, além de definições sobre atividades de ensino pesquisa e extensão, entre outros assuntos.

“Além de orientar as ações dos setores da instituição, o Regimento faz com que a comunidade interna passe a reconhecer a identidade do IFMS e como ele contribui para a sociedade. Quem lê o documento conhece a estrutura e as atividades desempenhadas pelo Instituto Federal”, ressaltou o reitor.

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