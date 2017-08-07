Encceja 2017 tem nova data e agora será realizado em 22 de outubro

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou nesta quinta-feira (3) que o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) terá mudança de data. Antes previsto para 8 de outubro, agora ele será aplicado em 22 de outubro.

O Inep afirmou que o motivo da mudança foi logística. "O adiamento foi necessário para ajustar o dia da aplicação ao cronograma das datas da aplicação dos demais exames e avaliações sob a responsabilidade do Inep, visando garantir a execução, com segurança, de todas as etapas que compreendem a logística dos exames e avaliações do Instituto", disse o Inep, em nota. Entre os exames estão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Celpe-Bras, exame que avalia a proficiência de estrangeiros em português do Brasil.

O Inep afirmou ainda que o novo edital do Encceja também trouxe outras mudanças em regras da aplicação. Segundo o órgão, o participante não poderá levar o seu caderno de questões ao término da prova.

Outra mudança é que as secretarias estaduais de Educação utilizarão os resultados individuais do Encceja para a certificação de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. Já os institutos federais só emitirão o certificado do ensino médio usando como base os resultados individuais do Encceja.

As inscrições para o Encceja Nacional são gratuitas e começam nesta segunda-feira, 7, às 10h, e terminam em 18 de agosto, às 23h59.

Até o ano passado, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) era usado como forma de conseguir o diploma da educação básica – o candidato com pelo menos 18 anos que tirasse no mínimo 450 pontos nas provas objetivas e 500 pontos na redação conseguia obter o certificado. Desde a mudança no exame, anunciada no início desse ano, ele perdeu essa função.

Abaixo, veja as informações relativas à aplicação do Encceja 2017:

Quando ocorrerão as inscrições?

De acordo com o edital divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as inscrições para os residentes no Brasil começarão no dia 7 de agosto, a partir das 10h, e irão até as 23h59 do dia 18 de agosto. Elas poderão ser feitas no endereço:

http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/#!/primeiroAcesso.

Qual é a taxa de inscrição?

A inscrição é gratuita.

Qual a idade mínima para poder prestar o exame?

Para os interessados no diploma de ensino fundamental, é necessário ter, no mínimo, 15 anos completos na data de realização do exame. Para o ensino médio, a idade mínima é de 18 anos.

Pessoas com deficiência podem solicitar atendimento especializado?

Sim. A solicitação deve ser feita no ato da inscrição. Entram nesse grupo: pessoas com autismo; baixa visão; cegueira; déficit de atenção; deficiências auditiva, física ou intelectual; discalculia; dislexia; surdocegueira; surdez e visão monocular.

Há também atendimento para gestantes, idosos e lactantes.

Os recursos de acessibilidade disponibilizados serão: prova em braille, prova com letra ampliada, prova com letra super-ampliada, tradutor-intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), guia-intérprete para pessoa com surdocegueira, auxílio para leitura, auxílio para transcrição, leitura labial, sala de fácil acesso, mobiliário acessível e tempo adicional.

Os travestis e transexuais podem solicitar o uso do nome social?

Sim. A solicitação deve ser feita após a inscrição, no portal do participante, entre 21 e 25 de agosto.

Quais são os horários das provas?

As provas serão aplicadas no dia 22 de outubro, em dois turnos:

Manhã:

Provas do ensino fundamental: ciências naturais e história e geografia

Provas do ensino médio: ciências da natureza e ciências humanas

Abertura dos portões - 7h

Fechamento dos portões - 7h45

Início das provas - 8h

Término das provas - 12h

Tarde:

Provas do ensino fundamental: língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física e redação; e matemática

Provas do ensino médio: linguagens e redação; e matemática

Abertura dos portões - 13h30

Fechamento dos portões - 14h15

Início das provas - 14h30

Término das provas - 19h30

Como as provas se estruturam?

São quatro provas objetivas, com 30 questões de múltipla escolha cada, e uma redação.

Ensino fundamental:

Prova I: Ciências naturais

Prova II: História e geografia

Prova III: Língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física e redação

Prova IV: Matemática

Ensino médio:

Prova I: Ciências da natureza e suas tecnologias

Prova II: Ciências humanas e suas tecnologias

Prova III: Linguagens e códigos e suas tecnologias e redação

Prova IV: Matemática e suas tecnologias

Onde as provas serão aplicadas?

Em todos os estados, haverá aplicação do exame. A lista completa de municípios pode ser consultada no edital.

Qual a pontuação mínima para o candidato ser aprovado?

O participante deve atingir, no mínimo, 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do Encceja. Na redação, a nota é de 0 a 10 – e a média necessária para aprovação é 5.

Quando ocorrerá a prova para as pessoas privadas de liberdade?

O Inep publicará outro edital para adultos submetidos a penas privativas de liberdade e adolescentes sob medidas socioeducativas que incluam privação de liberdade (Encceja PPL). A data ainda não foi informada.