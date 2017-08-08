Inscrições para Professor Substituto do CPAQ começam hoje

Hoje (8) foi aberto o período de inscrições para candidatos ao cargo de Professor Substituto da UFMS – Campus de Aquidauana (CPAQ). No CPAQ, há vagas para Professor Substituto nos cursos de Pedagogia, Letras e Administração.

A inscrição é gratuita e deverá ser efetuada pessoalmente ou por meio de procuração simples acompanhada da cópia do documento de identidade do procurador, das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h30, na Secretaria de Apoio Pedagógico (SAP) do Campus de Aquidauana, Unidade II, Bloco A, Sala A29, na rua Oscar Trindade de Barros, 740, Bairro Serraria.

A remuneração varia de acordo com a titulação e o regime de trabalho, podendo alcançar até R$ 5.679,61 reais.

Para ter acesso ao Edital para Professor Substituto no curso de Pedagogia clique aqui.

Para ter acesso ao Edital para Professor Substituto no curso de Letras clique aqui.

Para ter acesso ao Edital para Professor Substituto no curso de Administração clique aqui.

Para esclarecer demais dúvidas, entre em contato com a SAP/CPAQ, pelo telefone: 3241-0402 ou 3241-0454.