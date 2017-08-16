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Comunidade pantaneira decide sobre mudança de escola tradicional

Escola representa a luta da comunidade pelo seu território tradicional

Luiz Guido Junior

Publicado em 16/08/2017 às 16:03

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Na última semana, dias 8 e 9 de agosto, o Ministério Público Federal (MPF) visitou a comunidade pantaneira da Barra do São Lourenço, a 240 km de Corumbá, para consulta aos moradores sobre a possível mudança da sede da escola tradicional. A construção atual, após episódios de erosão das margens do Rio Paraguai, não oferece mais segurança às crianças e professores.

No encontro, a comunidade opinou sobre a nova sede e os receios dos ribeirinhos de perder direitos territoriais ao deixar o local. Na visão dos moradores, a escola representa a luta da comunidade pelo seu território tradicional. “A escola é patrimônio que nós lutamos e conseguimos. Tudo o que nós temos de importante hoje, conquistado através da nossa associação, é a escola. Ela é o centro das atenções. Se tirar ela daqui, os olhares para a comunidade se perdem”, ponderou um dos moradores.


O receio de perda territorial está intimamente ligado ao histórico de expulsões vivido pela comunidade nos últimos anos. Para o MPF, a mudança da escola para um lugar seguro não afeta os direitos territoriais. “A escola atual da Barra pode desmoronar a qualquer momento e, o que se quer, é evitar que os alunos sejam afetados. Trata-se uma mudança por um motivo de segurança, jamais uma imposição ou uma forma de impedir a comunidade de ocupar o território tradicional”.


Apesar da preocupação, os ribeirinhos reconhecem que é preciso planejar uma nova sede, sem deixar de dar a mínima infraestrutura para a escola atual. “Pra gente é importante ter os alunos em um lugar firme, mas até lá essa escola precisa de reforma. Fossa aberta, banheiro quebrado, telhado cheio de morcegos... Não dá pra deixar abandonado, tem que consertar. Garantir aqui, até ter verba para a nova escola no futuro”.


De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, licitação para a reforma da escola já está em andamento, mas será preciso buscar parceiros para a construção da nova sede no Aterro do Binega.

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