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Educação

Inscrições abertas para seleção de professores temporários da Uems

Universidade oferece vagas em diversas áreas para as unidades de Campo Grande e Porã

Flavio Brito

Publicado em 18/08/2017 às 14:05

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A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) está com inscrições abertas para a seleção de professores temporários para as unidades de Campo Grande, na área de Ciências da Saúde; e para Ponta Porã, na área de Ciências Econômicas. O valor da hora aula varia conforme o nível de formação do docente: Auxiliar Graduado – R$ 13,87; Auxiliar Especialista – R$24,97; Assistente (Mestre) R$ 35,92; Adjunto (Doutor) R$ 50,62.

Os processos seletivos serão válidos para o ano letivo de 2017, podendo no interesse da Uems, serem prorrogados para o ano letivo de 2018.

Campo Grande

As vagas são para as áreas de Medicina, Biomedicina, Odontologia, Fisioterapia, Psicologia, Enfermagem e Farmácia-Bioquímica. Confira o edital.

As inscrições podem ser feitas até terça-feira (22), presencialmente, no Escritório de Representação da Uems, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h , ou podem ser encaminhadas pelos Correios, exclusivamente via Sedex, conforme prazo e endereço estabelecidos.

As provas serão realizadas nos dias 5 e 6 de setembro, em Campo Grande. O processo seletivo será composto de prova escrita e prova de títulos.

Ponta Porã

A vaga é para a área de Ciências Econômicas. Confira o edital.
As inscrições podem ser feitas até terça-feira (22), presencialmente, na secretaria da Unidade Universitária de Ponta Porã, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 13h30, ou podem ser encaminhadas pelos Correios, exclusivamente via Sedex, conforme prazo e endereço estabelecidos.

As provas serão realizadas de 11 a 13 de setembro, em Ponta Porã. O processo seletivo será composto de prova escrita e prova de títulos.

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