Uems de Aquidauana recebe patrulha mecanizada para atender graduando e pesquisadores

A unidade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – Uems – recebeu uma patrulha mecanizada que será usada pelos alunos dos três cursos de graduação e dos dois programas de pós-graduação mantidos pela instituição. É primeira vez em 30 anos que a frota da unidade é renovada. A entrega da patrulha mecanizada foi feita na tarde desta sexta-feira (18), com a presença dos deputados federais Zeca do PT e Vander Loubet.

A patrulha vai atender aos cursos de Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia. A Uems Aquidauana conta com os programas de Agronomia: Produção Vegetal (Aquidauana) - Mestrado e Doutorado e Zootecnia - Mestrado (Acadêmico). De acordo com o gerente da Unidade, Elói Panachuki, aproximadamente 1.000 alunos serão beneficiados com a chegada dos implementos agrícolas. “É uma unidade voltada para as ciências agrárias e que há 30 anos não tinha sua frota renovada”, disse Panachuki, em entrevista a equipe de O Pantaneiro.

A entrega também contou com a presença do vice-reitor professor doutor Laércio Alves de Carvalho. “Trabalhos como o plantio e manejo de solo estão entre as atividades que serão beneficiadas pelos novos equipamentos”, listou o vice-reitor da Uems, lembrado todo o conjunto que acompanha o trator enviado para a unidade.

Lembrando a missão de promover o ensino, a pesquisa e a extensão, o deputado federal Vander Loubet disse acreditar que o uso da tecnologia pode gerar resultados não apenas para os acadêmicos. “É a oportunidade de aproximar ainda mais a universidade dos produtores familiares, que podem aprender e aplicar as técnicas desenvolvidas aqui”, avaliou o parlamentar. “Vai dar condições efetivas de capacitação de seus alunos”, acrescentou Zeca do PT, lembrando a responsabilidade da instituição de formar os profissionais que atuam na região e em outras partes do país.