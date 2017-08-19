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Educação

Equipe de alunos do CEPA é selecionada para Olimpíada Brasileira de Agropecuária

OBAP está na sua 7ª edição e está sendo organizada pelo Instituto Federal Sul de Minas

Flavio Brito

Publicado em 19/08/2017 às 08:12

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Participando de uma competição nacional e concorrendo com outras 522 equipes, os alunos do Centro de Educação Profissional de Aquidauana (CEPA) viajam para Barbacena (MG), nos dias 1, 2 e 3 de setembro, para a fase presencial da Olimpíada Brasileira de Agropecuária – OBAP. 

De acordo com as informações divulgadas pelo CEPA,  a OBAP é uma competição científica e nacional destinada aos alunos do curso Técnico em Agropecuária e tem como objetivo estimular o ingresso dos jovens em carreiras técnico-científicas, incentivando a participação em atividades de iniciação científica, colocando-os em situações desafiadoras, estimulando a cooperação e integração entre eles.

A equipe bataizada Agrotec CEPA tem como orientadora a professora Katia Cristina Gavilak da Costa e os alunos Luise Fernanda da Rocha Longo, Moisés Cardoso Peixoto da Rocha e Victória Viédes Ferreira.   A competição é realizada em duas fases: a virtual, em que cada aluno tem de responder a um questionário de 40 questões de múltipla escolha.  As 50 melhores equipes são selecionadas para a fase presencial. 

A OBAP está na sua 7ª edição e é  organizada pelo Instituto Federal Sul de Minas, participaram da fase virtual 523 equipes de todo o Brasil. A fase presencial ocorrerá no Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais. 

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