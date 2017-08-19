Equipe de alunos do CEPA é selecionada para Olimpíada Brasileira de Agropecuária

Participando de uma competição nacional e concorrendo com outras 522 equipes, os alunos do Centro de Educação Profissional de Aquidauana (CEPA) viajam para Barbacena (MG), nos dias 1, 2 e 3 de setembro, para a fase presencial da Olimpíada Brasileira de Agropecuária – OBAP.

De acordo com as informações divulgadas pelo CEPA, a OBAP é uma competição científica e nacional destinada aos alunos do curso Técnico em Agropecuária e tem como objetivo estimular o ingresso dos jovens em carreiras técnico-científicas, incentivando a participação em atividades de iniciação científica, colocando-os em situações desafiadoras, estimulando a cooperação e integração entre eles.

A equipe bataizada Agrotec CEPA tem como orientadora a professora Katia Cristina Gavilak da Costa e os alunos Luise Fernanda da Rocha Longo, Moisés Cardoso Peixoto da Rocha e Victória Viédes Ferreira. A competição é realizada em duas fases: a virtual, em que cada aluno tem de responder a um questionário de 40 questões de múltipla escolha. As 50 melhores equipes são selecionadas para a fase presencial.

A OBAP está na sua 7ª edição e é organizada pelo Instituto Federal Sul de Minas, participaram da fase virtual 523 equipes de todo o Brasil. A fase presencial ocorrerá no Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais.