Ministro da educação, Mendonça Filho cumpre agenda no Estado

Por volta das 10h45min conversará com vereadores e prefeitos sobre o programa Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em Ação e lançar a cartilha do novo Ensino Médio na sede da Associação Sul-mato-grossense de Municípios (Assomasul).

Além disso às 12h30min irá participar da inauguração do Ceinf Professor Eloy Souza da Costa, no bairro Tijuca II, em Campo Grande.

Dourados

Em Dourados, Mendonça Filho irá inaugurar às 16 h, o Bloco D da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e irá assinar portaria com a liberação de recursos para o Hospital Universitário.

O último compromisso do ministro da Educação no município começa às 18h30min, com a inauguração do Centro Estadual de Educação Profissional Professora Evanilde Costa da Silva, no Jardim Água Boa.