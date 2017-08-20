Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 02:41

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

Ministro da educação, Mendonça Filho cumpre agenda no Estado

Ele passará por Campo Grande e em seguida seguirá para Dourados

Luiz Guido Junior

Publicado em 20/08/2017 às 07:54

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Por volta das 10h45min conversará com vereadores e prefeitos sobre o programa Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em Ação e lançar a cartilha do novo Ensino Médio na sede da Associação Sul-mato-grossense de Municípios (Assomasul).

Além disso às 12h30min irá participar da inauguração do Ceinf Professor Eloy Souza da Costa, no bairro Tijuca II, em Campo Grande.

Dourados

Em Dourados, Mendonça Filho irá inaugurar às 16 h, o Bloco D da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e irá assinar portaria com a liberação de recursos para o Hospital Universitário.

O último compromisso do ministro da Educação no município começa às 18h30min, com a inauguração do Centro Estadual de Educação Profissional Professora Evanilde Costa da Silva, no Jardim Água Boa.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo