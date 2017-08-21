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Educação

Inscrições para o Mestrado Profissional em Matemática estão abertas

Flavio Brito

Publicado em 21/08/2017 às 14:35

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O Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (ProfMat) está com inscrições abertas para o Exame Nacional de Acesso 2018. As inscrições vão até o dia 12 de setembro e a prova acontecerá no dia 21 de outubro.

Na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), unidade de Dourados, serão ofertadas 15 vagas. As aulas ocorrerão às sextas-feiras, nos períodos matutino e vespertino.

A prova consistirá em 30 questões de múltipla escolha que terão como objetivo avaliar os conhecimentos numéricos, geométricos, de estatística e probabilidade, algébricos e algébricos/geométricos dos candidatos, de forma a aferir o domínio matemático necessário para cursar as disciplinas que compõem o ProfMat.

O ProfMat é um curso semipresencial, com oferta nacional, realizado por uma rede de Instituições de Ensino Superior, no contexto da Universidade Aberta do Brasil (UAB), e coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática.

O curso visa atender professores de Matemática em exercício no ensino básico, especialmente na escola pública, que busquem aprimoramento em sua formação profissional, com ênfase no domínio aprofundado de conteúdo matemático relevante para sua atuação docente. O programa opera em ampla escala, com o objetivo de, em médio prazo, ter impacto substancial na formação matemática do professor em todo o território nacional.

Pioneiro entre os cursos de mestrado profissional em rede no país, o ProfMat obteve nota cinco na Avaliação Trienal da CAPES em 2013, correspondente ao período 2010–2012. A nota máxima para um programa de mestrado na primeira avaliação evidencia a excelente qualidade acadêmica e científica do Profmat.

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