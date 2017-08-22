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Educação

MEC abre seleção para cursos do programa Idiomas sem Fronteiras

Seleção será para aulas presenciais de línguas alemã, espanhola, francesa, italiana, japonesa e de português como língua estrangeira

Renan Nucci

Publicado em 22/08/2017 às 15:45

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O Ministério da Educação abre, nesta terça-feira (22), o edital com o cronograma do processo seletivo para os cursos presenciais do programa Idiomas sem Fronteiras (IsF).

Nesta edição, serão ofertadas vagas para os cursos de línguas alemã, espanhola, francesa, italiana, japonesa e de português como língua estrangeira. As aulas serão ofertadas pelos Núcleos de Línguas (NucLi-IsF) das universidades federais credenciadas pelo Idiomas sem Fronteiras.

Os cursos variam de 16 a 48 horas, e as vagas são ofertadas a estudantes, docentes e técnicos administrativos das universidades federais cadastradas como Núcleo de Línguas e que ofertam os idiomas relacionados.

Serão feitas três ofertas de vagas. O prazo de inscrição da primeira oferta começa nesta terça-feira (22) e termina no dia 31 de agosto. O início dos cursos para os selecionados nesta chamada será no dia 18 de setembro.

As inscrições para a segunda oferta começam no dia 26 de setembro e terminam no dia 5 de outubro. As aulas terão início no dia 23 do mesmo mês. Já a terceira oferta de vagas abre o processo seletivo no dia 1º de novembro e encerra no dia 10. Os cursos terão início no dia 27 de novembro.

Cada universidade realizará reuniões de orientação antes do início das aulas para confirmar a matrícula e o nivelamento dos alunos. O candidato selecionado que não participar da reunião estará automaticamente desclassificado para a realização das aulas.

A íntegra do Edital está disponível no portal do Idiomas sem Fronteiras.

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