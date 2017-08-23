Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 02:42

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

Biblioteca Pública de Aquidauana está disponibilizando cursos on-line

Ações do programa Conecta Biblioteca tem o objetivo de aproximar a comunidade destes espaço de cultura

Flavio Brito

Publicado em 23/08/2017 às 10:29

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Biblioteca Pública de Aquidauana está disponibilizando cursos on-line, por meio do Programa Recode. De acordo com as informações divulgadas pela Biblioteca de Aquidauana, o aluno pode acessar o curso através do seu smartphone ou computador, e organiza o seu estudo de acordo com o seu próprio ritmo.

O Programa Recode promove oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional para jovens de 14 a 29 anos que pararam de estudar e estão sem emprego formal. Atuando em parceria com ONGs, centros comunitários, bibliotecas e escolas de todo o país, o programa forma multiplicadores para levar a esse público cursos gratuitos que utilizam a tecnologia para desenvolver nos jovens as competências exigidas pelo mercado nos dias atuais, garantindo autonomia em tecnologias da informação e comunicação e a resolução de problemas sociais.

Maiores Informações na Biblioteca Pública Municipal Francisco Alves Corrêa das 7h às 11h, onde os estagiários de informática estão à disposição dos interessados. A biblioteca fica na rua Teodoro Rondon, na Praça dos Estudantes. Aquidauana é beneficiada pelas ações do Conecta Biblioteca. Realização da ONG Recode e da Caravan Studios, o Conecta Biblioteca é um programa nacional de estímulo à transformação social por meio de bibliotecas públicas. 

O programa tem o objetivo de aproximar a comunidade da biblioteca e atrair novos usuários para esses espaços culturais, especialmente jovens em situação de vulnerabilidade social. Para isso, promove apoio e formação continuada a uma rede de profissionais de bibliotecas, estimulando-os a aprofundarem sua atuação como agentes de transformação. Adicionalmente, o Conecta Biblioteca visa contribuir com o fortalecimento e a sustentabilidade da rede nacional de bibliotecas.

Sintonizado com as políticas públicas para o setor, o Programa está orientado pelas metas estabelecidas no Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), Plano Nacional de Cultura (PNC) e também pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS). O Conecta Biblioteca tem o apoio do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) e da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB) e patrocínio da Fundação Bill & Melinda Gates.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo