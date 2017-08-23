A Biblioteca Pública de Aquidauana está disponibilizando cursos on-line, por meio do Programa Recode. De acordo com as informações divulgadas pela Biblioteca de Aquidauana, o aluno pode acessar o curso através do seu smartphone ou computador, e organiza o seu estudo de acordo com o seu próprio ritmo.

O Programa Recode promove oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional para jovens de 14 a 29 anos que pararam de estudar e estão sem emprego formal. Atuando em parceria com ONGs, centros comunitários, bibliotecas e escolas de todo o país, o programa forma multiplicadores para levar a esse público cursos gratuitos que utilizam a tecnologia para desenvolver nos jovens as competências exigidas pelo mercado nos dias atuais, garantindo autonomia em tecnologias da informação e comunicação e a resolução de problemas sociais.

Maiores Informações na Biblioteca Pública Municipal Francisco Alves Corrêa das 7h às 11h, onde os estagiários de informática estão à disposição dos interessados. A biblioteca fica na rua Teodoro Rondon, na Praça dos Estudantes. Aquidauana é beneficiada pelas ações do Conecta Biblioteca. Realização da ONG Recode e da Caravan Studios, o Conecta Biblioteca é um programa nacional de estímulo à transformação social por meio de bibliotecas públicas.

O programa tem o objetivo de aproximar a comunidade da biblioteca e atrair novos usuários para esses espaços culturais, especialmente jovens em situação de vulnerabilidade social. Para isso, promove apoio e formação continuada a uma rede de profissionais de bibliotecas, estimulando-os a aprofundarem sua atuação como agentes de transformação. Adicionalmente, o Conecta Biblioteca visa contribuir com o fortalecimento e a sustentabilidade da rede nacional de bibliotecas.

Sintonizado com as políticas públicas para o setor, o Programa está orientado pelas metas estabelecidas no Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), Plano Nacional de Cultura (PNC) e também pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS). O Conecta Biblioteca tem o apoio do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) e da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB) e patrocínio da Fundação Bill & Melinda Gates.