IFMS abre 405 vagas para qualificação profissional à distância

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou, o edital do processo seletivo para 405 vagas em cursos de qualificação profissional a distância em sete municípios. O documento está disponível no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela Página do Candidato da Central de Seleção a partir desta terça-feira (29). O prazo se encerra no dia 7 de setembro. Em Aquidauana, 80 vagas estão disponíveis.

São ofertadas vagas para os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Operador de Computador e Vendedor nos municípios de Aquidauana, Brasilândia, Corumbá, Dourados, Jardim, Nova Andradina e Três Lagoas.

Para participar do processo seletivo é necessário ter ensino fundamental completo. Os interessados em participar que não tiverem acesso à internet podem se dirigir aos campi do IFMS. Os endereços e locais de atendimento constam no edital de abertura.

Seleção

Após a divulgação das inscrições homologadas, prevista para 8 de setembro, os candidatos poderão efetuar a matrícula nos cursos. A seleção obedecerá a ordem de efetivação de matrícula, que deverá ser feita nos campi do IFMS, respeitando o número de vagas ofertadas.

Entre os documentos necessários estão o requerimento de matrícula (devidamente preenchido e assinado), uma foto 3×4, documento que comprove estar em dia com as obrigações eleitorais e certificado de conclusão do ensino fundamental.

Também devem ser apresentados originais e cópias do CPF, documento de identidade, certidão de nascimento ou casamento e documento que comprove estar em dia com o Serviço Militar (para homens maiores de 18 anos).

Após a efetivação da matrícula, os candidatos deverão ainda participar de um encontro de sensibilização, que será realizado presencialmente nos polos de ensino a distância do IFMS. Aquele que não participar perderá direito a vaga.

Ensino a distância

Os cursos FIC de Operador de Computador e Vendedor ocorrem por meio de aulas disponibilizadas no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA – Moodle).

Os encontros ou avaliações presenciais serão realizados de acordo com o calendário dos cursos ou conforme solicitação do coordenador EAD do campus, nos polos de apoio presencial.