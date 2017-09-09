UFMS abre concurso para 83 vagas de técnico-administrativo

Educação
Salários variam de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66, mais auxílio alimentação de R$ 458. Cargos são de níveis fundamental, médio e superior.
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) divulgou edital de concurso público para 83 vagas de técnico-administrativo. Os salários variam de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66, mais auxílio alimentação de R$ 458.
No site da UFMS, é possível ver o edital. Acesse aqui.
Os cargos de nível superior são analista de tecnologia da informação, arquiteto e urbanista, assistente social, contador, odontólogo, psicólogo, técnico em assuntos educacionais, médico, médico do trabalho e médico-veterinário.
Exigem nível médio assistente de tecnologia da informação, assistente em administração, técnico de laboratório (biologia/física/química), técnico de tecnologia da informação, técnico em contabilidade, técnico em edificações, técnico em eletromecânica, técnico em enfermagem, técnico em prótese dentária, tradutor e intérprete de linguagem de sinais.
Auxiliar em administração é a função de nível fundamental.
As inscrições serão abertas a partir das 8h do dia 21 de setembro e deverão ser feitas até o dia 3 de novembro pela internet. As taxas são de R$ 100, R$ 125 e R$ 150, conforme a classe dos cargos.
A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 19 de novembro. Deve ter 60 questões abrangendo língua portuguesa, raciocínio lógico, atualidades do Brasil e do Mato Grossos do Sul, legislação e conhecimentos específicos.
Mais informações devem ser divulgadas em edital complementar até o dia 19 de setembro.
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