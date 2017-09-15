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Educação

Com novos cursos EaD, Uems passa a atender 25 municípios do Estado

O Edital de inscrições para os novos cursos estará disponível no portal da Instituição em breve

Renan Nucci

Publicado em 15/09/2017 às 16:48

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A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) lançou, nesta quinta-feira (14.9), três cursos de graduação e um de pós-graduação na modalidade EaD, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB). Os novos cursos devem beneficiar a população do interior do Estado, oferecendo 850 vagas.

Os novos cursos são Bacharelado em Administração Pública, com 200 vagas que serão ofertadas nas cidades de Japorã, Aparecida do Taboado e Paranhos; Licenciatura em Ciências Sociais, com 250 vagas ofertadas para as cidades de Água Clara, Bela Vista, Camapuã, Japorã e Miranda; Licenciatura em Pedagogia, com 200 vagas oferecidas nas cidades de Aparecida do Taboado e Paranhos; e a pós-graduação Lato Sensu em Gestão Pública, com 200 vagas que serão oferecidas em Aparecida do Taboado, Japorã e Paranhos.

“Esse é um dia de muita alegria para nós, que chegamos a 25 municípios do Estado, contando os polos EaD e as unidades da Uems. Estamos trabalhando de mãos dadas com o Governo do Estado para a qualificação da nossa população, visando o desenvolvimento dos nossos municípios”, disse o reitor da Uems, professor Fábio Edir dos Santos Costa, durante o lançamento dos cursos.

A Uems tem polos em parceria com a UAB nas cidades de Água Clara, Bataguassu, Bela Vista, Camapuã, Miranda e São Gabriel do Oeste. Com os novos cursos lançados hoje, as cidades de Japorã, Aparecida do Taboado e Paranhos também terão polos EaD da Uems. “Estamos aqui hoje realizando um sonho que é termos uma Universidade tão importante em nossa cidade. Hoje, cerca de 600 pessoas de nossa cidade (Aparecida do Taboado) vão para as cidades vizinhas para fazer um curso de graduação. A Uems nos ajudou a realizar um sonho, que é oferecer educação de qualidade para as pessoas de nossa cidade”, disse o prefeito de Aparecida do Taboado, José Robson Samara Rodrigues de Almeida.

A Uems já possui 1.828 alunos matriculados em cursos EaD de Aperfeiçoamento, Especialização e Bacharelado. O Edital de inscrições para os novos cursos estará disponível no portal da Instituição em breve.

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