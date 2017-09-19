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Apesar da crise, senador de MS garante que o governo ampliará vagas do Fies

Daniele Valentin

Publicado em 19/09/2017 às 11:00

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O senador Pedro Chaves (PSC), que é vice-presidente da Comissão de Educação do Senado, garantiu ontem, segunda-feira (18), que apesar da crise econômica, o governo federal deve abrir no ano que vem 60 mil novas vagas no Fies (Fundo de Financiamento Estudantil),  além das 250 mil oferecidas este ano.

O Ministério da Educação decidiu prorrogar por mais 60 dias, a partir desta terça-feira (19), a vigência da Medida Provisória nº 785 /2017, que está sendo discutida no Senado. Assim que for aprovada a MP, o governo regulamentará o programa através de portaria, definindo os detalhes do seu funcionamento.

"Atualmente no Brasil apenas 18% dos jovens entre 17 e 24 anos estão cursando o Ensino Superior. Sabemos que a maior causa dessa defasagem é a falta de recursos por parte das famílias. Por isso é importante que, nesse momento crítico da economia, o governo dê oportunidade para que os jovens possam ingressar na faculdade", ponderou Pedro Chaves.

Segundo ele, o saldo negativo este ano está em R$ 74 bilhões e deve chegar aos R$ 96 bilhões até dezembro.

Outras medidas como o teto de R$ 5 mil das mensalidades e a ampliação do prazo para quitar a dívida serão discutidas em audiência pública a ser realizada pelo Senado na quarta-feira (20). 

"Temos que finalizar o parecer da Medida Provisória do Novo Fies até novembro para que ela seja então votada no Plenário do Senado. Se aprovada, o presidente da República tem a prerrogativa de vetar o texto parcial ou integralmente, caso discorde de eventuais alterações feitas no Congresso", explicou o senador.

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