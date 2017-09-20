Governo divulga gabaritos das provas de investigador e escrivão da Polícia Civil

Educação
Candidatos que quiserem entrar com recurso têm até as 17h de amanhã
Gabarito oficial preliminar das provas de Investigador e Escrivão da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul foi divulgado no Diário Oficial do Estado de Hoje. O concurso com mais de 28 mil inscritos foi realizado no último domingo. (Confira as respostas no fim da matéria).
Conforme a publicação, os interessados em entrar com recurso deverão acessar a área do candidato por meio do site www.fapems.org.br entre as 8h de hoje e 17h de amanhã.
Caso a questão seja anulada, todos os candidatos que fizeram a prova ganham o respectivo ponto.
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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