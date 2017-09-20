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Governo divulga gabaritos das provas de investigador e escrivão da Polícia Civil

Candidatos que quiserem entrar com recurso têm até as 17h de amanhã

Daniele Valentin

Publicado em 20/09/2017 às 09:45

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Gabarito oficial preliminar das provas de Investigador e Escrivão da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul foi divulgado no Diário Oficial do Estado de Hoje. O concurso com mais de 28 mil inscritos foi realizado no último domingo. (Confira as respostas no fim da matéria).

Conforme a publicação, os interessados em entrar com recurso deverão acessar a área do candidato por meio do site www.fapems.org.br entre as 8h de hoje e 17h de amanhã.

Caso a questão seja anulada, todos os candidatos que fizeram a prova ganham o respectivo ponto.

 

 

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