Governo divulga gabaritos das provas de investigador e escrivão da Polícia Civil

Gabarito oficial preliminar das provas de Investigador e Escrivão da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul foi divulgado no Diário Oficial do Estado de Hoje. O concurso com mais de 28 mil inscritos foi realizado no último domingo. (Confira as respostas no fim da matéria).

Conforme a publicação, os interessados em entrar com recurso deverão acessar a área do candidato por meio do site www.fapems.org.br entre as 8h de hoje e 17h de amanhã.

Caso a questão seja anulada, todos os candidatos que fizeram a prova ganham o respectivo ponto.