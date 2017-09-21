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Palestra sobre o Enem direcionou alunos até na escolha da universidade

Próxima parada será em Sidrolândia

Daniele Valentin

Publicado em 21/09/2017 às 09:00

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Alunos do 9º ano do ensino fundamental e Ensino Médio de Aquidauana receberam na noite de ontem, quarta-feira (20), a palestra “Desvendando o Enem” com Fernando Buglia. Participantes do evento garantem que receberam o passo a passo da avaliação, além de direcionamento na escolha da universidade por meio do Sisu, ProUni e Fies.

A estudante do 3º Letícia Moraes Arruda não perdeu a oportunidade e garantiu o direcionamento. “Ele foi bem específico e tirou muitas dúvidas. Eu estava meio confusa com relação as faculdades, mas agora já estou direcionada”, disse.

A secretária de educação de Aquidauana Ivone Nemer se surpreendeu com os detalhes do evento. “Ele detalhou ponto a ponto do processo dessa avaliação, desde o estudo a forma de ingressar nas universidades, por meio do Fies, ProUni e Sisu”, comentou.

A instrução que é iniciativa do Sicredi Pantanal MS passará por seis cidade e segundo o executivo da empresa Luciano Marques de Lemos encerra neste mês. “Todos os anos estamos trazendo palestras a comunidade com temas que contribuam. E o tema do Enem é recorrente, os jovens têm muitas dúvidas e vimos que seria algo inovador. O ciclo de palestras encerra neste mês de setembro e já estamos pensando no próximo assunto”, explicou.

Desvendando o Enem 
Esse ciclo de palestras é promovido pela Sicredi Pantanal MS e irá beneficiar alunos de escolas públicas e privadas das cidades de Miranda, Aquidauana, Sidrolândia, Maracaju, Jardim e Bonito.
 
Fernando Buglia é um dos fundadores do portal infoEnem. Formado em física pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), além de lecionar em diversas escolas e cursinhos pré-vestibulares, Fernando acumula larga experiência na preparação de vestibulandos, sendo inclusive um dos palestrantes mais requisitados do país quando o assunto é Enem.
 
O presidente da Sicredi Pantanal MS, Emerson Luis Perosa destaca a iniciativa da cooperativa. “Esse ciclo de palestras oportuniza aos jovens terem acesso a um especialista que é referência em Enem sem sair de sua cidade”, enfatizou.

 
Após destacar diversas características do Exame Nacional do Ensino Médio, Fernando dá dicas, estratégias e orientações para que os estudantes consigam potencializar seus estudos e, consequentemente, seu resultado na prova.
 
SIDROLÂNDIA


§  Data: 21/09/2017 às 18h30min

§  Local: Câmara Municipal de Sidrolândia

§  Apoio: OCB SESCOOP/MS, Prefeitura Municipal de Sidrolândia e Secretária de Educação do Município

SIDROLÂNDIA


§  Data: 22/09/2017 às 18h30min

§  Local: CTG Campos da Vacaria - Av. das Flores, 153, Sidrolândia – MS.

§  Apoio: OCB SESCOOP/MS, Prefeitura Municipal de Sidrolândia e Secretária de Educação do Municípo.

 

MARACAJU


§  Data: 03/10/2017 às 18h30min

§  Local: Sala de reunião da Sede da Cooperativa

§  Apoio: OCB SESCOOP/MS e Sindicato Rural de Maracaju.

JARDIM


§  Data: 04/10/2017 às 18h30min

§  Local: GINÁSIO DE ESPORTES TICÃO: Rua Martins Paniagua Cáceres, s/n - Jardim Aeroporto – Jardim/MS.

§  Apoio: OCB SESCOOP/MS, Prefeitura Municipal de Jardim.

BONITO


§  Data: 05/10/2017 às 18h30min

§  Local: Escola BCG

§  Apoio: OCB SESCOOP/MS,

MARACAJU


§  Data: 06/10/2017 às 18h30min

§  Local: Tatersal – Rua Valtrudes Ferreira Muzzi - s/n, Egídio Ribeiro. Maracaju/MS.

Apoio: OCB SESCOOP/MS e Sindicato Rural de Maracaju.

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