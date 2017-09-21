Palestra sobre o Enem direcionou alunos até na escolha da universidade

Alunos do 9º ano do ensino fundamental e Ensino Médio de Aquidauana receberam na noite de ontem, quarta-feira (20), a palestra “Desvendando o Enem” com Fernando Buglia. Participantes do evento garantem que receberam o passo a passo da avaliação, além de direcionamento na escolha da universidade por meio do Sisu, ProUni e Fies.

A estudante do 3º Letícia Moraes Arruda não perdeu a oportunidade e garantiu o direcionamento. “Ele foi bem específico e tirou muitas dúvidas. Eu estava meio confusa com relação as faculdades, mas agora já estou direcionada”, disse.

A secretária de educação de Aquidauana Ivone Nemer se surpreendeu com os detalhes do evento. “Ele detalhou ponto a ponto do processo dessa avaliação, desde o estudo a forma de ingressar nas universidades, por meio do Fies, ProUni e Sisu”, comentou.

A instrução que é iniciativa do Sicredi Pantanal MS passará por seis cidade e segundo o executivo da empresa Luciano Marques de Lemos encerra neste mês. “Todos os anos estamos trazendo palestras a comunidade com temas que contribuam. E o tema do Enem é recorrente, os jovens têm muitas dúvidas e vimos que seria algo inovador. O ciclo de palestras encerra neste mês de setembro e já estamos pensando no próximo assunto”, explicou.

Desvendando o Enem

Esse ciclo de palestras é promovido pela Sicredi Pantanal MS e irá beneficiar alunos de escolas públicas e privadas das cidades de Miranda, Aquidauana, Sidrolândia, Maracaju, Jardim e Bonito.



Fernando Buglia é um dos fundadores do portal infoEnem. Formado em física pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), além de lecionar em diversas escolas e cursinhos pré-vestibulares, Fernando acumula larga experiência na preparação de vestibulandos, sendo inclusive um dos palestrantes mais requisitados do país quando o assunto é Enem.



O presidente da Sicredi Pantanal MS, Emerson Luis Perosa destaca a iniciativa da cooperativa. “Esse ciclo de palestras oportuniza aos jovens terem acesso a um especialista que é referência em Enem sem sair de sua cidade”, enfatizou.



Após destacar diversas características do Exame Nacional do Ensino Médio, Fernando dá dicas, estratégias e orientações para que os estudantes consigam potencializar seus estudos e, consequentemente, seu resultado na prova.



SIDROLÂNDIA



§ Data: 21/09/2017 às 18h30min

§ Local: Câmara Municipal de Sidrolândia

§ Apoio: OCB SESCOOP/MS, Prefeitura Municipal de Sidrolândia e Secretária de Educação do Município

SIDROLÂNDIA



§ Data: 22/09/2017 às 18h30min

§ Local: CTG Campos da Vacaria - Av. das Flores, 153, Sidrolândia – MS.

§ Apoio: OCB SESCOOP/MS, Prefeitura Municipal de Sidrolândia e Secretária de Educação do Municípo.

MARACAJU



§ Data: 03/10/2017 às 18h30min

§ Local: Sala de reunião da Sede da Cooperativa

§ Apoio: OCB SESCOOP/MS e Sindicato Rural de Maracaju.

JARDIM



§ Data: 04/10/2017 às 18h30min

§ Local: GINÁSIO DE ESPORTES TICÃO: Rua Martins Paniagua Cáceres, s/n - Jardim Aeroporto – Jardim/MS.

§ Apoio: OCB SESCOOP/MS, Prefeitura Municipal de Jardim.

BONITO



§ Data: 05/10/2017 às 18h30min

§ Local: Escola BCG

§ Apoio: OCB SESCOOP/MS,

MARACAJU



§ Data: 06/10/2017 às 18h30min

§ Local: Tatersal – Rua Valtrudes Ferreira Muzzi - s/n, Egídio Ribeiro. Maracaju/MS.

Apoio: OCB SESCOOP/MS e Sindicato Rural de Maracaju.