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Cursos de informática e beleza estão com inscrições abertas em Aquidauana

Daniele Valentin

Publicado em 03/10/2017 às 10:30

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O Senac abriu vagas de cursos em Aquidauana para quem quer aprender mais sobre o Excel ou deseja conquistar independência financeira na área da beleza.

Na informática, a opção é o curso Excel Avançado, que tem início dia 09 de outubro, no período noturno, com carga horária de 40 horas/aula.

O aluno vai se aperfeiçoar na utilização dos recursos do Microsoft Excel para criação de planilhas dinâmicas. Para se inscrever é preciso idade mínima de 14 anos, possuir o 7º ano do ensino fundamental, além do curso de Operador de Computador ou conhecimentos equivalentes, ou ainda o curso de Excel básico.

E quem ainda não conhece a ferramenta, tem o curso Excel Básico, com início dia 16 de outubro e carga horária de 30 horas/aula, também no período noturno.

O aluno aprende a criar planilhas utilizando os principais recursos do aplicativo e partindo da análise de necessidades específicas, visando agilizar os processos de trabalho. Para se inscrever é preciso idade mínima de 14 anos, possuir o 7º ano do ensino fundamental, além de conhecimentos do sistema operacional Windows.

Na área da beleza, a opção é o curso Design de Sobrancelha, que proporciona aos participantes o aprendizado correto da modelagem de sobrancelhas através da simetria facial, com utilização do paquímetro e das técnicas de visagismo adequada ao perfil do rosto e necessidade do cliente.

O curso tem início dia 17 de outubro e será realizado às terças e sextas, das 18h às 21h15. É necessário ter no mínimo 16 anos e ensino fundamental (5º ano) para se inscrever.

Outras informações pelo telefone (67) 3241-3920, e-mail: atendimento@ms.senac.br ou no site: www.ms.senac.br.

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