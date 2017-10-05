Professor da Unicamp realiza palestra sobre o Enem nesta quinta-feira

Com apoio da Prefeitura Municipal de Bonito o Sicredi Pantanal MS promoverá nesta quinta-feira - dia 5 de outubro - às 18h30 - na Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes (BCG), a palestra "Desvendando o ENEM", ministrada pelo professor Fernando Buglia, um dos fundadores do portal infoEnem. A entrada é livre e gratuita.

A palestra "Desvendando o ENEM" é voltada para os alunos do 9º ano do ensino fundamental e todo o ensino médio das escolas públicas e privadas, bem como para pessoas que não estão mais em sala de aula, mas querem se preparar para as provas.

O professor Fernando Buglia é formado em física pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e leciona em diversas escolas e cursinhos pré-vestibulares. É um dos palestrantes mais requisitados do país para falar sobre o Enem e acumula grande experiência na preparação de vestibulandos.

Em suas palestras ele destaca diversas características do Exame Nacional do Ensino Médio, com dicas, estratégias e orientações para que os estudantes possam potencializar seus estudos e obter melhores resultados. Mais cinco cidades do Estado também receberão a palestra, como Miranda, Sidrolândia, Maracaju, Aquidauana e Jardim.