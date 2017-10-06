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Mestrado de Ensino em Saúde prorroga inscrições até 16 de outubro

Daniele Valentin

Publicado em 06/10/2017 às 11:15

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As inscrições para o mestrado profissional em Ensino em Saúde, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), foram prorrogadas até 16 de outubro. Pode se inscrever quem tem diploma de Curso Superior, em todas as áreas do conhecimento, devidamente autorizados e reconhecidos pelo órgão competente.

Estão disponíveis até 17 vagas, divididas em duas linhas de pesquisa: Formação em Saúde e Práticas Educativas em Saúde.

O objetivo do programa é formar profissionais com visão crítica, ética e reflexiva e que sejam competentes para trabalhar no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), atendendo às peculiaridades regionais.

O profissional deve ser capaz de produzir conhecimento dentro da área, reagir quanto aos problemas da prática profissional e transformar o cenário da prática da profissão.

Outras informações, confira o edital.

 

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