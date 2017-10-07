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Educação

UEMS conquista assento em grupo que reúne 35 IES sul-americanas

Renan Nucci

Publicado em 07/10/2017 às 13:55

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Com unanimidade dos votos do Conselho, a UEMS acaba de ser integrada à Red Zicosur Universitária, organização que reúne mais de 700 mil acadêmicos distribuídos em 35 universidades do Brasil, Argentina, Paraguai, Chile e Bolívia.

Para o reitor Fábio Edir dos Santos Costa, a inclusão no grupo é mais um importante passo que a UEMS e Mato Grosso do Sul dão em direção à internacionalização e ao fortalecimento de presença junto à comunidade universitária sul-americana. “A UEMS, que já vem desempenhando um papel de destaque na integração universitária entre os países da Rota de Integração Latinoamericana, agora consolida ainda mais sua atuação como importante liderança estadual nas ações de internacionalização junto à América do Sul”, afirmou.

Segundo o assessor da UEMS, Lúcio Flávio Sunakozawa, presente no evento, “a integração ao grupo do Zicosur cria condições para que sejam desenvolvidas ações de integração e cooperação entre acadêmicos, pesquisadores, professores e os povos latino-americanos”.

A admissão da UEMS ao grupo ocorre na plenária de reitores realizada durante a “Western Parana International Week”, que acontece até o dia 7 de outubro em Foz do Iguaçu/PR.

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