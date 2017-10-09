Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 02:46

Buscar

Últimas notícias
X

Oportunidade

Hora do Enem traz dicas de redação, matemática e química

Daniele Valentin

Publicado em 09/10/2017 às 07:30

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Nesta semana, o programa Hora do Enem vai trazer revisões de questões e temas que ajudam o estudante a se preparar para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para os dias 5 e 11 de novembro. O programa é exibido de segunda a sexta-feira, às 7h, 13h e 18h, na TV Escola. Os episódios também ficam disponíveis no canal da emissora no YouTube.

Nesta segunda-feira (9), os professores Hugo Leonardo e Diego Viug revisam uma questão de matemática sobre coordenadas no plano cartesiano. Também haverá um bate-papo com o indígena Elias Oliveira, da aldeia Marubo. Na terça-feira (10), os professores Silvério Ortiz e Ênio Mendes revisam uma questão do exame de 2013 sobre filosofia moderna e o filósofo André Martins falará sobre futebol.

Na quarta-feira (11), os professores Gustavo Gavião e Rodrigo Retka destacam como as questões do Enem abordam a arte medieval. O episódio do feriado de 12 de outubro tem como tema a química para conservar e restaurar a arte, com o professor Daniel Aguiar. Também haverá uma aula sobre termoquímica com os professores João Carlos Terreso e Binho Cardoso.

Na sexta-feira (13), os professores Bernardo Augusto e Paulo Andrade ensinam como usar as questões de filosofia do Enem para pensar em argumentos para construir uma boa dissertação. Eles também mostram como o pensamento dos filósofos ajuda a construir uma redação nota mil.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo