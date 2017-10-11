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1600 alunos participaram de aulão do Enem

Ciclo de palestras foi promovido pela Sicredi Pantanal MS

Rhobson ADM

Publicado em 11/10/2017 às 08:15

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De 19 de setembro a 06 de outubro, aproximadamente 1600 alunos do 9º ano do ensino fundamental e todo Ensino Médio assistiram à palestra “Desvendando o Enem” com Fernando Buglia, em seis cidades do Mato Grosso do Sul.

Esse ciclo de palestras foi promovido pela Sicredi Pantanal MS que beneficiou alunos de escolas públicas e privadas das cidades de Miranda, Aquidauana, Sidrolândia, Maracaju, Jardim e Bonito.

Fernando Buglia é um dos fundadores do portal infoEnem. Formado em física pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), além de lecionar em diversas escolas e cursinhos pré-vestibulares, Fernando acumula larga experiência na preparação de vestibulandos, sendo inclusive um dos palestrantes mais requisitados do país quando o assunto é Enem.

“Este ciclo de palestras oportunizou aos jovens dessas seis cidades a terem acesso a um especialista que é referência em Enem, sem sair de suas cidades. Tenho certeza de que todos os que participaram terão muito mais oportunidade de conseguir notas melhores nesta prova, que hoje é a mais importante do País”, destacou Emerson Perosa, presidente da Sicredi Pantanal MS. Ele ainda completa que o Sicredi é uma instituição financeira que preza pelo desenvolvimento da comunidade e não melhor do que investir na educação dos jovens.

Após destacar diversas características do Exame Nacional do Ensino Médio, Fernando trouxe dicas, estratégias e orientações para que os estudantes consigam potencializar seus estudos e, consequentemente, seu resultado na prova.

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