Inscrição em especialização com bolsa de R$ 3,3 mil se encerra no próximo dia 17

Termina na próxima terça-feira (dia 17) o prazo para inscrição no Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Saúde, promovido pela Uniderp, Hospital Regional de Mato Grosso do Sul e Fundação Serviços de Saúde do Estado. ]

De acordo com a Uniderp, a especialização dura dois anos e oferece bolsa de R$ 3.330,43. São 12 vagas nas áreas de Análises Clínicas (Biologia, Biomedicina ou Farmácia), Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Serviço Social, com carga horária de 60 horas semanais, seis dias por semana, intercalando sábados e domingos.

Ainda conforme a Uniderp, as inscrições podem ser feitas pelo site www.fundatec.org.br. O Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Saúde terá início em 1° de março. Oputras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3378-2909, das 8h às 12h e das 13h às 16h.