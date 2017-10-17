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Educação

Governo abre ao Bolsa Família 800 mil vagas para cursos técnicos no País

Programa vai beneficiar brasileiros que estão no Bolsa Família e que buscam a independência financeira

Renan Nucci

Publicado em 17/10/2017 às 16:42

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Para ajudar beneficiários do Bolsa Família a conquistarem independência, o Governo do Brasil abriu 800 mil vagas para cursos técnicos. Esses cursos fazem parte do programa Pronatec Oferta Voluntária e do Progredir, que tem o objetivo de emancipar até um milhão de famílias nos próximos dois anos.

Segundo o Ministério da Educação, todos os cursos são gratuitos e as aulas começam a partir de 30 de outubro. Qualificação profissional, acesso ao mercado de trabalho e incentivo à população de baixa renda a abrir o próprio negócio são as intenções do governo.

Quem aderir ao Progredir e conseguir um trabalho com carteira assinada e aumento da renda não será excluído imediatamente do Bolsa Família. Segundo o ministério, aqueles que alcançarem renda de até dois salários mínimos continuarão recebendo o benefício por pelo menos dois anos. Atualmente, 13,5 milhões de famílias fazem parte do programa.

Independência financeira

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, com o tempo, os beneficiários do Bolsa Família e os trabalhadores cadastrados no Cadastro Único terão meios de garantir seus ganhos, acabando com a dependência dos programas de transferência de renda.

Para se inscrever, é preciso ser cidadão brasileiro maior de 15 anos e ter pelo menos o ensino fundamental incompleto. As inscrições devem ser feitas na página eletrônica do Pronatec, e os cursos oferecidos têm duas modalidades: presencial e a distância.

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