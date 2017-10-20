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Educação

Quase 20% dos candidatos já consultaram os locais de prova no Enem em todo o país

Renan Nucci

Publicado em 20/10/2017 às 17:06

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Até as 15h de hoje (20), 1,24 milhão de candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já tinham consultado o local onde farão a prova, que será aplicada nos dias 5 e 12 de novembro. O cartão de confirmação da inscrição, que contém a informação sobre o local da prova, foi disponibilizado na manhã de hoje.

O número representa 18,4% do total de 6.731.203 inscrições confirmadas no Enem. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a porcentagem de acessos é maior entre os participantes pagantes. Os estados da Paraíba, do Rio Grande do Norte e Ceará tiveram o maior número de visualizações.


O acesso ao cartão pode ser feito na Página do Participante e também no aplicativo do Enem para celular. Além do local de prova, o documento informa o número de inscrição, a data e hora das provas, a opção de língua estrangeira escolhida e os atendimentos específicos ou especializados, caso tenham sido solicitados.

O Inep recomenda que, após conhecerem o lugar onde farão a prova, os candidatos façam o trajeto antes do dia do Enem e verifiquem a distância, o tempo gasto e a melhor forma de chegar, para evitar atrasos no dia do exame. Apesar de não ser obrigatório, o Inep sugere que os candidatos levem o cartão de confirmação no dia da prova para para facilitar o acesso às informações de sua inscrição.

O Enem será realizado em dois domingos: em 5 de novembro, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos, redação e ciências humanas e, no dia 12 de novembro será a vez das provas de ciências da natureza e matemática. O exame será aplicado em 1.724 municípios, para 6.731.203 inscritos.

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