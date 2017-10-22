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Um milhão de participantes acessam cartão de confirmação do Enem

Documento pode ser acessado via internet e pelo aplicativo do Enem

Renan Nucci

Publicado em 22/10/2017 às 11:26

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Divulgados na sexta-feira (20), os cartões de confirmação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram acessados por 1 milhão de participantes nas primeiras quatro horas após a liberação. 

O cartão traz informações sobre a opção de língua estrangeira para a avaliação e sobre a necessidade ou não de atendimento especializado, além do local de prova. A consulta pode ser feita pelo aplicativo do Enem ou pela Página do Participante.

Quem precisar de uma declaração de comparecimento ao Enem deve levar a declaração personalizada impressa que está na Página do Participante, para ser assinada pelo coordenador de prova.

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