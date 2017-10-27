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Maioria dos candidatos do Enem 2017 tem mais de 20 anos, diz Inep

Os participantes com idade entre 21 e 30 anos representam 31,3% do total de candidatos

Renan Nucci

Publicado em 27/10/2017 às 17:51

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A maior parte dos candidatos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano tem mais de 20 anos. Os participantes com idade entre 21 e 30 anos representam 31,3% do total de candidatos e outros 13,8% têm entre 31 e 59 anos. Na faixa dos 20 anos estão 7,8% dos inscritos e 0,17% tem mais de 60 anos. Em 2017, o Enem terá a participação de 6,73 milhões de estudantes em todo o país.

Entre os candidatos mais jovens, 5,8% têm 16 anos, 15,2% têm 17 anos, 13,9% têm 18 anos e 10% têm 19 anos. Só 1,7% tem menos de 16 anos. Os dados foram divulgados hoje (27) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), repsonsável pela aplicação do exame.

Em relação à situação de ensino, 63,5% dos inscritos já concluíram o ensino médio, 26,5% terminam este ano e 8,9% só depois de 2017. Esse último grupo é dos chamados “treineiros”, ou seja, participantes que fazem o exame como auto-avaliação.

Maioria de mulheres

Seguindo a tendência dos últimos anos, as mulheres são maioria (58,6%) entre os inscritos no Enem. O número é maior do que o do ano passado, quando as candidatas femininas representavam 58% do total.

De acordo com declaração na inscrição, 46,9% dos participantes são da cor/raça parda, 35% branca, 13,3% preta, 2,3% amarela e 0,7% indígena. Outros 1,9% dos inscritos não declarou a informação.
Do total de participantes do Enem deste ano, 29,7% pagaram a taxa de inscrição e 48,2% foram isentos em função da baixa renda familiar. Pouco mais de 22% obtiveram a gratuidade automática por estarem concluindo o ensino médio na rede pública em 2017, conforme previsto nas regras do exame.

Atendimento especial

Foram aprovadas 35.653 solicitações de atendimento especializado. A maioria dos casos é de deficiência física (11.327), baixa visão (6.676), déficit de atenção (6.606) e deficiência auditiva (3.683). Durante o exame, serão usados 67.980 recursos de acessibilidade, como videoprovas traduzidas em Libras.

Também serão oferecidos 16.898 atendimentos chamados de específicos: 46,9% para lactantes; 15,8% para gestantes; 2,4% para idosos; 34,7% para outra condição específica; e 0,2% para classe hospitalar.

O Enem 2017 teve ainda 304 solicitações aprovadas para atendimento pelo nome social. O atendimento é destinado a participantes transexuais e travestis – pessoas que se identificam e querem ser reconhecidas socialmente em consonância com sua identidade de gênero.

Calendário

As provas do exame serão aplicadas este ano nos dias 5 e 12 de novembro para 6.731.203 participantes em 1.725 municípios, 12.416 locais de prova e 182.202 salas de aplicação.

O número de participantes deste ano é menor do que em 2016, quando 8,6 milhões de pessoas fizeram do exame. Segundo o Inep, a queda no número de inscrições é consequência do Enem ter deixado de valer como certificação do ensino médio, que voltou a ser concedida por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

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