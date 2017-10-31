Última semana de inscrição para cursos técnicos integrados do IFMS

Terminam nesta sexta-feira (3) as inscrições no Exame de Seleção 2018, processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.



São 1.390 vagas para nove opções de cursos técnicos: Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia.

Para concorrer, o candidato deve ter o ensino fundamental completo até a data da matrícula no IFMS, prevista para dezembro, e o CPF em seu nome, já que o número deve ser informado no ato da inscrição.

Nessa modalidade, o estudante faz o ensino médio e as disciplinas do curso técnico ao mesmo tempo. Depois de formado, pode ingressar em uma universidade ou tentar uma vaga no mercado de trabalho.

Inscrições – Devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS (www.ifms.edu.br/centraldeselecao), onde também está disponível o edital de abertura do processo seletivo.

A taxa de inscrição, no valor de R$ 20,00, deve ser paga até 6 de novembro, inclusive para os candidatos que tiveram o pedido de gratuidade (isenção) negado. A lista dos beneficiados e não beneficiados com a isenção foi publicada no último dia 27.

Ação afirmativa (cotas) – Metade das vagas é reservada a quem estudou todas as séries do ensino fundamental em escola pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência.

Nesse caso, o candidato deverá informar, no ato da inscrição, que “estudou todos os anos em escola pública”. Para mais informações sobre o assunto, o interessado deverá ler atentamente ao item 2 do edital.

No anexo II do edital está disponibilizada a tabela completa dos cursos e vagas, com as divisões para candidatos de ampla concorrência e das ações afirmativas.

Prova – Está marcada para o dia 19 de novembro, nos dez municípios onde o IFMS possui campus.

O candidato deverá responder 50 questões de múltipla escolha, sendo 20 de língua portuguesa, 20 de matemática e 10 de conhecimentos gerais. Para saber o que cai na prova, o candidato deve consultar o conteúdo programático disponível na Central de Seleção.

O gabarito deverá ser divulgado no dia 20 de novembro. A previsão é que o resultado final e a primeira chamada sejam publicados no dia 12 de dezembro.

As aulas terão início no primeiro semestre do ano letivo de 2018.

Serviço – As informações sobre o processo seletivo estão disponíveis na página do Exame de Seleção 2018, no endereço www.ifms.edu.br/exame.

Dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail exame@ifms.edu.br.