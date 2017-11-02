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Inscrições para mestrado em Agronegócios na UFGD seguem até sexta-feira

Os interessados podem se inscrever pelo site http://www.ufgd.edu.br/posgraduacao/

Schimene Duque Weber

Publicado em 02/11/2017 às 08:05

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As inscrições para mestrado em Agronegócios na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) seguem abertas até a próxima sexta-feira (03). Os interessados podem acessar o site da Instituição para cadastramento de candidatura. Para participar da seleção, o investimento é de R$100,00.

São oferecidas 15 vagas para o ano letivo de 2018. Conforme o edital, a seleção será realizada em quatro fases: arguição técnico-científica, análise do Lattes, análise do histórico escolar e exame de suficiência em língua estrangeira. A divulgação do resultado final deverá ocorrer no dia 31 de janeiro de 2018.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Instituição, (67) 3410-2063. O Edital pode ser acessado clicando aqui.

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