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Enem

Cerca de 5 milhões de candidatos já consultaram seus locais de prova

Neste ano, o Enem será realizado em dois domingos: 5 e 12 de novembro

Renan Nucci

Publicado em 03/11/2017 às 15:35

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A dois dias do primeiro domingo de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, 20% dos candidatos inscritos ainda não consultaram seus locais de prova. Os estudantes de todo o Brasil que farão a prova devem ficar atentos aos locais para evitar contratempos, já que os portões serão fechados impreterivelmente às 13h, horário de Brasília, deste domingo (5).

Até as 13h26 desta sexta-feira (3), cerca de 5,25 milhões de pessoas já haviam verificado o local agendado para o exame, o que corresponde a quase 78% dos candidatos. Com isso, pouco mais de 22% dos 6,7 milhões de estudantes ainda precisam anotar o endereço da prova, que pode ser consultado no site http://sistemasencceja3.inep.gov.br/localdeprova/.

A organização e o planejamento para os dois dias de prova requerem cuidado com detalhes básicos, mas que podem acarretar atrasos se não forem conferidos previamente, como documentos pessoais, caneta esferográfica de tinta preta e a checagem do meio de transporte que será utilizado, como horário de metrô e ônibus.

Neste ano, o Enem será realizado em dois domingos: 5 e 12 de novembro . No primeiro domingo (5) serão aplicadas as provas de linguagens, ciências humanas e redação, com 5 horas e 30 minutos de duração. No segundo domingo (12), vão ser realizadas as provas de matemática e ciências da natureza, com 4 horas e 30 minutos de duração. Nos dois dias, o candidato que sair da sala até duas horas após o início da prova terá sua nota zerada.

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