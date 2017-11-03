Inscrições para 1,3 mil vagas em cursos técnicos integrados do IFMS terminam hoje

É nesta sexta-feira (03) o prazo final para as inscrições dos cursos técnicos integrados do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), que oferta 1,3 mil vagas ao nível médio em diversos municípios do Estado.

Para participar, o candidato deve ter concluído o ensino fundamental até a data da matrícula, prevista para dezembro, e possuir CPF próprio. O número do documento deverá ser informado no ato da inscrição.

Nessa modalidade, o estudante faz o ensino médio e as disciplinas do curso técnico ao mesmo tempo. Depois de formado, pode ingressar em uma universidade ou tentar uma vaga no mercado de trabalho. As inscrições devem ser realizadas pelo site http://selecao.ifms.edu.br/login. O custo da taxa de inscrição é de R$20, que poderá ser pago até dia 6 de novembro, próxima segunda-feira.

Cursos

Os cursos oferecidos para ingresso no primeiro semestre de 2018 são: Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia.

As ofertas são para as cidades de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.