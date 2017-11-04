19% dos candidatos ao Enem ainda não conhecem o local de prova

Até a manhã deste sábado (04), véspera da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017, cerca de 19% dos participantes ainda não haviam acessado o Cartão de Confirmação da Inscrição.

A menor porcentagem de acesso é entre os ausentes de 2016 – participantes que faltaram ao Enem 2016 e se inscreveram novamente no Enem 2017. Dos 499.958 participantes nessa condição, a porcentagem de acesso é de 74%.

Já os participantes inscritos em busca de uma autoavaliação, comumente chamados de treineiros, têm a maior taxa de acesso: dos 523.415 inscritos nessa condição, mais de 92% já sabem seu local de prova.

Assim como as novas regras para isenção, aplicadas durante a inscrição, o Enem 2017 também tem novas regras para justificativa de ausência. O participante isento que se inscrever, não comparecer e não tiver uma justificativa para a ausência perderá o direito à isenção nas próximas edições do Exame.

As mudanças nas regras de gratuidade, e de justificativa de ausência, visam garantir que o benefício seja concedido às pessoas que, de fato necessitam, evitando prejuízos com o acentuado volume de abstenções. O prejuízo aos cofres públicos com abstenções, no Enem 2016, foi de R$ 226.173.488,36. Dentre os que solicitaram isenção no ano passado, uma média de 50% não compareceu às provas do ano passado.

O Enem 2017 será aplicado neste (05) e no próximo domingo (12), para 6.731.300 pessoas. O Inep orienta que os inscritos no Enem acessem o documento com a maior antecedência possível, para que tenham tempo de programar seu deslocamento até os locais de prova.

Para acessar o Cartão de Confirmação do Estudante é necessário informar o número do CPF e a senha cadastrada na inscrição. Um passo a passo para recuperação da senha está disponível na Página do Participante para aqueles que a esqueceram. Não é obrigatório levar o Cartão de Confirmação impresso no dia das provas. O Enem 2017 será aplicado em 12.432 locais de prova, distribuídos em 1.725 cidades brasileiras.