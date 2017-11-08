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Concurso

Uems convoca candidatos aprovados para entrega de títulos

De acordo com o edital, os títulos deverão ser entregues no dia 26 de novembro de 2017

Renan Nucci

Publicado em 08/11/2017 às 16:10

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A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) convoca os candidatos aprovados na prova escrita objetiva do concurso para técnicos administrativos para a entrega de títulos. A convocação foi publicada nesta segunda-feira (6.11), por meio de edital.

De acordo com o edital, os títulos deverão ser entregues no dia 26 de novembro de 2017, das 13h às 18h, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Dourados, que fica na rua Onofre Pereira de Matos, 1712 Centro.

Concurso

A Uems oferta um total de 58 vagas para os cargos de Assistente Administrativo (34 vagas/nível médio) e Técnico Administrativo (24 vagas/nível superior) distribuídas em unidades universitárias de 11 municípios do Estado.

Dentre as vagas específicas para Assistente Administrativo foram oferecidas Auxiliar de Laboratório de Biologia e de Química (6); Designer Gráfico-Arte Finalista (1); e Técnico em Agropecuária (2). Para Técnico Administrativo, dentre as vagas especícificas, foram ofertados os cargos de Administrador de Redes (1); Analista de Sistemas (1) e de Contador (1).

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