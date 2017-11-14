UFMS faz reunião para tratar de investimentos em Aquidauana e Anastácio

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) realiza, na manhã desta terça-feira (14), uma reunião para tratar de investimentos em Aquidauana e Anastácio.

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro (PSDB), também esteve presente no evento e conversou brevemente com a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" para falar sobre o valor da realização dessa reunião. "A importância disso aqui é muito grande. A gente espera que a UFMS amplie a sua grade curricular e amplie os seus cursos, para que Aquidauana se torne uma cidade universitária. Desde 1975, mais ou menos, a Universidade estava se instalando por aqui, então a gente vê como isso é valioso para nós", disse.

Objetivo

O evento reúne o reitor da Instituição e os pró-reitores das mais diversas divisões da UFMS, para informar à população dos municípios, principalmente às autoridades políticas, os valores que estão sendo empregados no câmpus, no momento, os valores que serão empregados em 2018, além de todo o levantamento da possibilidade de criação de novos cursos e também da ampliação do câmpus de Aquidauana para o ano que vem.

A reunião trata-se, resumidamente, de uma reitoria itinerante, onde é feita a prestação de contas sobre os investimentos e discute o que pode, realmente, ser realizado no ano de 2018 em nível federal e nível de universidade.