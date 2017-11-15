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Educação

UEMS recebe inscrições de transferência externa para o curso de Medicina até sexta-feira

Conforme o edital, são 14 vagas para serem preenchidas por acadêmicos de outras instituições

Schimene Duque Weber

Publicado em 15/11/2017 às 10:40

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A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Campo Grande, está com inscrições abertas de transferência externa para o curso de Medicina até a próxima sexta-feira (17). De acordo com o edital, são 14 vagas para serem preenchidas por acadêmicos de outras instituições de Ensino Superior, para ingresso no ano letivo de 2018.

Só poderão participar do processo seletivo os candidatos que tenham vínculo com a instituição de origem, no curso objeto da Transferência, e que tenham cursado, no mínimo, dois semestres.

Inscrições

As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas até 17 de novembro, na Secretaria Acadêmica do curso de Medicina, na Unidade da UEMS em Campo Grande, localizada na Avenida Dom Antonio Barbosa, nº 4.155, em frente ao Conjunto José Abrão.

O horário de funcionamento da Secretaria Acadêmica do curso é de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 17h, exceto nos feriados.

Provas

O processo seletivo compreende duas fases, a fase eliminatória, feita por meio de prova de admissão, e a fase classificatória, feita por meio de análise de currículo.

A prova de admissão será realizada no dia 3 de dezembro, das 08h30min às 11h30min, na Unidade Universitária da UEMS de Campo Grande, em sala a ser definida no Edital de homologação das inscrições. 

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria do Curso de Medicina, pelo telefone (67) 3901-4627.

 

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