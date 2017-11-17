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Educação Profissional

Aquidauana e Anastácio disponibilizam cursos profissionalizantes de Agropecuária e Informática

Pré-matrículas podem ser feitas pela internet até o dia 19 de novembro

Schimene Duque Weber

Publicado em 17/11/2017 às 12:14

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A Secretaria de Estado de Educação (SED) disponibiliza, para os municípios de Aquidauana e Anastácio, cursos profissionalizantes com duração de 18 meses.

Em Aquidauana, o curso oferecido é para Técnico em Agropecuária, no CEPA Geraldo Afonso Garcia Ferreira. Em Anastácio, o curso é de Técnico em Informática, na EE Carlos Drummond de Andrade. Em ambas as cidades, a oferta é presencial, com 30 vagas cada.

Os interessados deverão realizar a pré-matrícula no site da Matrícula Digital e responder ao questionário de Mapeamento de Perfil, até o dia 19 de novembro. A designação será no dia 20 de novembro e os selecionados deverão confirmar a matrícula na escola, pessoalmente, nos dias 20 e 21 de novembro. Caso as inscrições superem o número de vagas, os candidatos serão submetidos a um processo de seleção a partir da nota no questionário.

A previsão de início das aulas é de 22 de novembro.

Técnico em Agropecuária

Os estudantes egressos deste curso são profissionais preparados para identificar novas situações, auto-organizar-se, tomar decisões, trabalhar em equipe multiprofissional, de forma ética, utilizando-se de conhecimentos e habilidades de forma interdisciplinar, aplicando-os para o alcance da qualidade do trabalho em Agropecuária. Ao concluir o Curso, o estudante deverá ter domínio das seguintes competências: Manejar, de forma sustentável, a fertilidade do solo e os recursos naturais; Planejar e executar projetos ligados a sistemas de irrigação e uso da água; Selecionar, produzir e aplicar insumos (sementes, fertilizantes, defensivos, pastagens, concentrados, sal mineral, medicamentos e vacinas); Desenvolver estratégias para reserva de alimentação animal e água; Realizar atividades de produção de sementes e mudas, transplantio e plantio; Realizar colheita e pós-colheita; Realizar trabalhos na área agroindustrial; Operar máquinas e equipamentos; Manejar animais por categoria e finalidade (criação, reprodução, alimentação e sanidade); Comercializar animais; Desenvolver atividade de gestão rural; Observar a legislação para produção e comercialização de produtos agropecuários, a legislação ambiental e os procedimentos de segurança no trabalho; Projetar instalações rurais; Realizar manejo integrado de pragas, doenças e plantas espontâneas; Realizar medição, demarcação e levantamentos topográficos rurais; Planejar e efetuar atividades de tratos culturais. O egresso do Curso Técnico em Agropecuária poderá atuar em propriedades rurais, empresas comerciais agropecuárias, estabelecimentos agroindustriais, empresas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa, parques e reservas naturais, cooperativas e associações rurais.

Técnico em Informática

Os egressos do Curso Técnico em Informática são profissionais preparados para identificar novas situações, auto-organizar-se, tomar decisões, trabalhar em equipe multiprofissional, de forma ética, utilizando-se de conhecimentos e habilidades de forma interdisciplinar, aplicando-os para o alcance da qualidade do trabalho em Informática. Ao concluir o Curso, o estudante deverá ter domínio das seguintes competências: Realizar manutenção em computadores; Documentar montar, instalar, reparar e configurar computadores e dispositivos de hardware (periféricos); Identificar, Instalar e configurar sistemas operacionais e software aplicativos; Instalar sistemas operacionais, aplicativos e periféricos para desktop e servidores; Desenvolver e documentar aplicações para desktop com acesso à web e a banco de dados; Realizar manutenção de computadores de uso geral; Instalar e configurar redes de computadores locais de pequeno porte. O egresso do Curso Técnico em Informática poderá atuar em prestação autônoma de serviço e manutenção de informática, empresas de assistência técnica e centros públicos de acesso à internet.

 


*Com informações da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Educação

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