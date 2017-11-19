Exame de competências do ensino fundamental e médio é realizado neste domingo

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2017 será realizado neste domingo (19), em Aquidauana e em outros 563 municípios. A prova tem o objetivo de marcar a conclusão dos ensinos fundamental e médio.

O exame será aplicado em dois turnos. Em Aquidauana, de manhã, os portões abriram às 7h e fecharam às 7h45; os testes começam agora, às 8h e terminam às 12h. Os candidatos do ensino fundamental farão provas de ciências naturais, história e geografia. Para o ensino médio, as provas serão de ciências da natureza e suas tecnologias, além de ciências humanas e suas tecnologias.

No turno da tarde, os portões abrem às 13h e fecham às 14h15. O exame começa às 14h30 e vai até as 19h30, no horário local. Os candidatos do ensino fundamental farão as provas de língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física, matemática e redação. Para o ensino médio, haverá os testes de linguagens e códigos e suas tecnologias, redação e matemática e suas tecnologias.

Segundo o MEC, as provas objetivas terão, cada uma, 30 questões de múltipla escolha. Para obter o certificado ou a declaração de proficiência, o participante deve fazer, no mínimo, 100 dos 200 pontos possíveis em cada uma das áreas de conhecimento.

*Com informações da Agência Brasil