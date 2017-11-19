Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 02:56

Buscar

Últimas notícias
X

Exame

Prova do IFMS está sendo aplicada neste domingo

Exame está sendo aplicado nos dez municípios onde a instituição tem campus

Schimene Duque Weber

Publicado em 19/11/2017 às 10:30

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A prova do Exame de Seleção 2018, para ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), está sendo aplicada neste domingo, 19, nos dez municípios onde a instituição tem campus. 

Os candidatos deverão se apresentar nos locais de prova portando documento de identificação oficial com foto.

Os portões foram abertos às 7 horas e fechados, impreterivelmente, às 8 horas (horário de Mato Grosso do Sul). A prova teve início às 8h15, com duração de quatro horas.

Prova

Será aplicada simultaneamente nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Será composta por 50 questões, sendo 20 de língua portuguesa, 20 de matemática e 10 de conhecimentos gerais. Cada acerto de questão corresponde a dois pontos na nota final, totalizando 100 pontos.

Cronograma

A previsão é que o gabarito da prova seja divulgado na segunda-feira, 20.

O resultado preliminar está previsto para 6 de dezembro, já o resultado final e convocação da primeira chamada deverão ser divulgados no dia 12 de dezembro.

O período de matrículas para candidatos aprovados e convocados em primeira chamada será de 10 a 15 de janeiro.

Concorrência

Foram registradas 3.922 inscrições no Exame de Seleção 2018.

O curso mais concorrido é o técnico em Informática oferecido em Campo Grande, com 21 candidatos por vaga. Em seguida aparece o curso de Mecânica, também da Capital, com concorrência de 10 por vaga.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo