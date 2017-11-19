Prova do IFMS está sendo aplicada neste domingo

A prova do Exame de Seleção 2018, para ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), está sendo aplicada neste domingo, 19, nos dez municípios onde a instituição tem campus.

Os candidatos deverão se apresentar nos locais de prova portando documento de identificação oficial com foto.

Os portões foram abertos às 7 horas e fechados, impreterivelmente, às 8 horas (horário de Mato Grosso do Sul). A prova teve início às 8h15, com duração de quatro horas.

Prova

Será aplicada simultaneamente nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Será composta por 50 questões, sendo 20 de língua portuguesa, 20 de matemática e 10 de conhecimentos gerais. Cada acerto de questão corresponde a dois pontos na nota final, totalizando 100 pontos.

Cronograma

A previsão é que o gabarito da prova seja divulgado na segunda-feira, 20.

O resultado preliminar está previsto para 6 de dezembro, já o resultado final e convocação da primeira chamada deverão ser divulgados no dia 12 de dezembro.

O período de matrículas para candidatos aprovados e convocados em primeira chamada será de 10 a 15 de janeiro.

Concorrência

Foram registradas 3.922 inscrições no Exame de Seleção 2018.

O curso mais concorrido é o técnico em Informática oferecido em Campo Grande, com 21 candidatos por vaga. Em seguida aparece o curso de Mecânica, também da Capital, com concorrência de 10 por vaga.