Começa nesta segunda-feira a VIII Bienal de Física da UEMS

Começa nesta segunda-feira (20) a VIII Bienal de Física da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), promovida pelo curso de licenciatura em Física da mesma instituição. O evento, realizado na Unidade de Dourados, contará com a participação de professores, pesquisadores e estudantes da área.

Entre os palestrantes e ministrantes de minicursos do evento estão, além dos professores da própria Instituição, professores da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e do Serviço Social da Indústria (Sesi).

A VIII Bienal de Física vai até o dia 23 de novembro e é realizada pela UEMS e conta com o apoio do Governo do Estado de MS e da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de MS (Fundect).

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*Com informações da Assessoria de Comunicação da UEMS