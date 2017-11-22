IFMS de Aquidauana abre novos cursos superiores para o ano letivo de 2018

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) ofertará, em 2018, dois novos cursos superiores no campus de Aquidauana: Tecnologia em Redes de Computadores e bacharelado em Engenharia Civil. Para ambos, serão abertas 40 vagas.

Com duração de cinco anos, o curso de Engenharia Civil será oferecido em período integral. O projeto pedagógico e demais informações estão na página do curso no site do IFMS.

O novo curso superior de Tecnologia em Redes de Computadores terá enfoque na infraestrutura de redes, com duração de três anos e oferecido no período noturno. Demais informações também podem ser obtidas na página do curso.

Edital

O edital do IFMS com a oferta de vagas na graduação e as regras do processo seletivo deverá ser publicado na segunda quinzena de dezembro, na Central de Seleção.

O ingresso será feito por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para candidatos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano.

A previsão é que as inscrições no Sisu tenham início em janeiro. O cronograma ainda não foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC).



*Com informações da Assessoria de Comunicação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul