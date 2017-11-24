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CEJAR realiza 1º Seminário do Ensino Médio

O evento, que será encerrado hoje, está sendo realizado desde a última quarta-feira (22)

Schimene Duque Weber

Publicado em 24/11/2017 às 10:04

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A Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (CEJAR), em Aquidauana, está realizando, desde a última quarta-feira (22), o 1º Seminário do Ensino Médio, que tem como temática "O Protagonismo Juvenil e o Novo Ensino Médio".

A Coordenadora Pedagógica do Ensino Médio do CEJAR, Maria Gorete de Souza Gama, falou com exclusividade com a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" sobre a estruturação do evento, que será encerrado hoje (24). "A nossa escola está realizando o seminário mas, como nós estamos falando sobre esse protagonismo dos alunos, eles também fazem parte da organização", pontuou.

De acordo com os organizadores, os objetivos do seminário se dividem entre ampliar os conhecimentos sobre o protagonismo juvenil e o novo ensino médio, apresentar uma mostra do trabalho desenvolvido no decorrer de 2017 e apresentar ações norteadoras definidas junto a comunidade escolar para o próximo ano letivo. 

Até 11h30, na quadra esportiva da instituição, serão realizados alguns eventos, como a palestra "O Protagonismo Juvenil e o Novo Ensino Médio", com o professor Hélio Queiroz Daher, da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, e a palestra "Leitura e Projeto de Vida", com o professor José Pedro Frazão, Membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras.

Além disso, a escola irá contar com apresentação de alunos e apresentações musicais.

 

*Fotos: Luiz Guido Junior

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